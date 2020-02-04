Всего за прошлый 2019 год в Украине зарегистрировали 237,858 браков и 38,572 разводов.

Об этом сообщает пресс-служба Минюста в Facebook.

"В 6 раз больше браков, чем разводов. Такова официальная статистика по 2019 год. Давайте в 2020 сделаем этот отрыв еще больше", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Міністерство юстиції України

Согласно данным Минюста, больше всего браков зарегистрировано в Киевской области (27,998), на втором месте – Днепропетровская область (20,187), на третьем – Харьковская (16,834).

Фото: Facebook/Міністерство юстиції України

Ранее сообщалось, что украинским нотариусам разрешат регистрировать браки и разводы.

Также мы писали, что музыкант и глава партии "Голос" Святослав Вакарчук говоря о ЛГБТ-сообществе и разрешении однополых браков заявил, что Украина страна равных прав и равных возможностей.