Верховная Рада Украины отправила дорабатывать законопроект об уголовной ответственности для "воров в законе". За это решение отдали свой голос 268 народных депутатов.

Парламент принял такое решение на заседании во вторник, 4 февраля, трансляцию которого вел официальный канал.

Рада отправила в комитет на доработку законопроект № 2513. Он предусматривает уголовную ответственность за пребывание в статусе "вор в законе".

Напомним, что этот законопроект подготовлен Офисом президента и внесен президентом Владимиром Зеленским как безотлагательный.

Так, законопроектом редлагается дополнить статью 28 Уголовного кодекса Украины "Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией". В законопроекте дается определение преступного сообщества как стойкого иерархического объединения пяти и более лиц, в котором участвует "вор в законе".

Уголовным преступлением будет считаться создание преступного сообщества и пребывание в статусе "вор в законе", обращение к участникам преступных сообществ с просьбой совершить преступление, организация и проведение сходки участников преступных сообществ.

19 декабря, депутаты Верховной Рады одобрили законопроект.

А недавно генпрокурор Руслан Рябошапка направил в профильный Комитет Рады письмо, в котором считает реализацию этого законопроекта проблематичным.

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