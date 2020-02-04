СМИ засняли, переписку депутата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ильи Кивы. В объектив камер попал телефон нардепа, в котором он переписывася с контактом "Жирик Владимир Вольфович". СМИ заявили, что это - российский депутат Владмир Жириновский, но оказалось, что это - шуточная подпись друга Кивы.

Переписку с "Жириновским" опубликовало издание TK Media.

"Жириновский" написал Киве в понедельник, 3 февраля, с вопросом "Набирал?". Кива ответил на следующий день, во вторник, 4 февраля, спросив о самочувствии абонента. После этого Кива начал набирать сообщение, в котором выражал свое мнение относительно нынешнего премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

"В Раду пришел гом*к-премьер со своим пид*рским правительством, страну с*ка просрали и с этими пид * рами шансов восстановить экономику и взаимоотношения нет".

Фото: TK Media

Сам депутат Госдумы Российской Федерации, глава ЛДПР Владимир Жириновский опроверг и переписку и сам факт знакомства с Кивой.

Представитель Жириновского сказал, что Владимир Вольфович "вообще не знает, кто такой Илья Кива". Более того, глава либерально-демократической партии даже не пользуется мобильным телефоном, таким образом написать ему невозможно.

Илья Кива в комментарии "Стране" рассказал о ситуации.

"Я переписывался со своим другом Володей которого называю Жириком, по тексту и сути могу ответить за каждое написанное слово, потому что это правда, а остальное воспалённая фантазия журналистов. Кстати я у него подписан как Халк".

Видео: TK Media

Ранее "Страна" писала, что Кива обвинил экс-нардепа Палатного в организации кампании против себя и объявил на него охоту.

Также мы рассказывали, что нардеп зовет на работу водителя автобуса, которого уволили за отказ выключить сериал на русском языке.