Рейтинг доверия сопредседателя фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко обошел рейтинг премьера Алексея Гончарука на 3% среди украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Как свидетельствуют результаты опроса, лидером по доверию остается президент Владимир Зеленский: доверяют ему 59% опрошенных, не доверяют — 32%. Уровень доверия к другим ключевым политикам, как сообщается, имеет отрицательный баланс.

Так, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26% опрошенных, не доверяют — 44%, депутату Юрию Бойко — 25% и 56% соответственно, лидеру фракции "Голос" Святославу Вакарчуку — 22% и 62%, премьеру Алексею Гончаруку — 20% и 53%, лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко — 20% и 73%, лидеру "Европейской Солидарности" Петру Порошенко — 15% и 78%.

Рейтинг политических сил, согласно данным, возглавляет партия "Слуга народа": 42,2% среди тех, кто определился и намерен голосовать. За "Оппозиционную платформу — За жизнь" — 13,5%, за "Европейскую Солидарность" — 9,5%, за "Батькивщину" — 8,1%. Поддержка других партий — ниже 4%. Тех, кто не определился — около 16%.

Скриншот: Рейтинг

Опрос проводился 22-26 января 2020 года среди украинцев в возрасте от 18 лет. 2500 человек опрашивали в формате интервью (face-to-face). Как сообщается, погрешность не превышает 2,0%.

Как сообщалось, рейтинг Гончарука резко ушел в минус из-за скандала с пленками.

Также мы писали, что падение рейтингов Зеленского, Гончарука и "Слуги народа" подтвердило еще одно социсследование.