Служба безопасности Украины передала пограничникам информацию о том, что российский певец Александр Серов незаконно посещал Крым. Теперь решение пускать или не пускать Серова в Украину будет принимать Госпогранслужба.

Об этом говорится в ответе СБУ на депутатское обращение, размещенном народным депутатом Владимиром Арьевым в Facebook.

"СБУ отреагировала на коллективное письмо 40 депутатов из "Европейской солидарности", "Голоса", "Батькивщины" и "За будущее". Сюткину запрещен въезд в Украину. По другому московскому гастролеру, Серову, решение должна принять Государственная пограничная служба. Пусть у себя дома пением зарабатывают", - написал Арьев.

"В отношении Серова Александра Николаевича, 24.03.1954 г.р., по факту нарушения правил пересечения государственной границы Украины и порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее, а именно посещения территории АР Крым, проинформирована Государственная пограничная служба Украины", - говорится в ответе СБУ.

Фото: facebook.com

Серов планирует выступить в Киеве 26 марта.

Напомним, что певец попросил Раду пустить его в Киев на могилу матери.

Также мы писали о том, как "стилягу из Москвы" Сюткина не пустили в Украину, хотя он сюда и не ехал.