Премии президента Украины, премьер-министра и спикера Верховной Рады планируют привязать к росту ВВП, у министров они будут зависеть от ежеквартальных отчетов, а у депутатов - от участия в сессии и комитетах.

Об этом рассказал министр Кабмина Дмитрий Дубилет в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, президент Владимир Зеленский поручил Кабмину дать общее предложение по архитектуре зарплат.

"Мы пробовали свести все в единую систему для того, чтобы, с одной стороны, была понятна логика соотношения зарплат в разных органах, с другой стороны, чтобы было понятно, к каким конкретным показателям привязана переменная часть. А с третий стороны, чтобы это было приемлемо для общества, но мы могли дать ответ на вопрос специалистов, которых мы хотим привлечь. Мы создали презентацию с описанием этой архитектуры, а теперь я жду, когда премьер-министр и президент дадут добро", - сказал Дмитрий Дубилет.

Также в Кабмине решают, что делать с государственными компаниями.

"По компаниям мы еще смотрим. Ключевая идея, чтобы это было рыночно. То есть, мы должны объективно оценить рыночный размер и отнять какой-то процент, потому что в госсекторе ты должен получать меньше, чем рынок. Это все предварительные сырые мысли, у нас идет дискуссия, посмотрим", - сказал Дмитрий Дубилет и добавил, что, судя по европейскому опыту, баланс оклада и переменной части должен быть 70/30, где большая часть - фиксированная, а меньшая часть - переменная.

Ранее "Страна" писала о том, что министр Дубилет признался, что тратит в месяц на себя три тысячи долларов.

Также мы сообщали, что Дубилет после закрытия парикмахерской присматривается к отделению "Ощадбанка" в Кабмине.