На четверг, 6 февраля, выпадает 13 и 14 день лунного цикла. Могут всплыть старые проблемы, но, если освободиться от груза прошлого, вы получите прилив сил для новых свершений. Активные действия принесут плоды.

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Овен (21.03 - 20.04)

В четверг есть риск совершить необдуманные и ненужные траты. Возможно вам захочется таким образом доказать что-либо, или показать свою платежеспособность. К сделкам сегодня относитесь с осторожностью, есть вероятность, что скоро ваши потребности изменятся, и условия уже не будут казаться такими привлекательными.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов могут произойти какие-то события, которые помогут почувствовать в себе уверенность. Сегодня вы будете особо убедительными. Используйте это для переговоров, выдвижения своих идей, озвучивания претензий. Также сегодня хорошо проанализировать результаты последних дней.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов сегодня обычный рутинный день, когда хорошо покупать вещи для быта, то, что улучшит ваш комфорт. День также благоприятен для обсуждения финансовых и хозяйственных вопросов, подсчета доходов и расходов. Не спешите рассказывать о своих планах, для начала поделитесь ними только с близкими людьми.

Рак (22.06 - 22.07)

Семейным Ракам день может принести небольшие разногласия со своей второй половиной, которые можно будет разрешить благодаря своей интуиции и терпению. В целом день подходит для решения насущных, текущих проблем.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов в четверг может появиться потребность отдохнуть и пополнить запасы энергии. Не рвитесь на первый план, если есть возможность взять паузу. Даже, если аплодисменты сегодня сорвут другие, вы сможете восстановить баланс сил. Вы находитесь на пике обаятельности, вот только иногда вы привлекаете тех, кто вам не нравится.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам хорошо сегодня посвятить хотя бы немного времени, тому, что вас успокаивает и наполняет энергией. Кого-то вдохновит создание кулинарного шедевра, кого-то чашка чая с подругой или посиделки с другом, а кому-то просто достаточно почитать любимую книгу в одиночестве.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов сегодня может возникнуть дилемма. С одной стороны ситуации будут напоминать, что нужно оставаться собой и добиваться своих целей, с другой стороны, придется подстраиваться под обстоятельства и других людей, чтобы не портить отношения. Так что нужно будет искать компромисс.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Сейчас у вас может быть период не для роста, но для сохранения текущих позиций, стабилизации. Интуиция будет подсказывать вам, что сейчас лучше всего делать, а как нельзя поступать: как не говорить и не предпринимать лишнего, держать нейтралитет в спорах, общении с окружающими.

Стрелец (23.11 - 21.12)

У Стрельцов сегодня могут завязаться полезные знакомства, поступить интересные предложения. Но не все из них окажутся такими же привлекательными, как выглядят на первый взгляд. Особенно острожными стоит быть Стрельцам, которые находятся в затруднительном финансовом положении, желание быстрее исправить его, может закрыть глаза на очевидные вещи.

Козерог (22.12 - 20.01)

День располагает для общения, разрешения дискуссий. К вашему мнению будут прислушиваться. Если вы в отношениях, то не стоит пускать их на самотек. Подумайте, как вы можете улучшить их, как решить возникающие проблемы.

Водолей (21.01 - 20.02)

Невыигрышная тактика сегодняшнего дня - напор и давление. Не стоит навязывать другим то, что вы считаете важным для себя. Мягкостью, дипломатией и компромиссом вы добьетесь большего. Вечер хорошо посвятить творчеству.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Стрессов и резких перемен сегодня не стоит ждать. Но присмотритесь, нет ли признаков застоя за кажущейся стабильностью. Возможно, ваши возможности могут принести больше, или вы однобоко сморите на свои отношения и воспитание детей. Полезный совет сегодня может прийти из вашего окружения.