Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля внес в Верховную Раду новый законопроект. На этот раз он касается планов по проведению совместных многонациональных военных учений на территории Украины.

Документ зерегистрирован и уже опубликован на сайте парламента.

В законопроекте президент просит Верховную Раду Украины разрешить допуск иностранных войск на территорию Украины в 2020 году для проведения совместных многонациональных военных учений.

Как уточняется на сайте парламента, президент определил законопроект, как неотложный. Документ передан на рассмотрение руководству Верховной Рады.

Напомним, Украина и НАТО окончательно согласовали будущие совместные учения по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая стойкость - 2020", которые пройдут в октябре 2020 года в Одессе.

Также мы сообщали, что в 2020 году в ВСУ намерены обучить от 8 до 12 батальонно-тактических групп вести бой в городских условиях.