Сразу после того, как Рада проголосовала в первом чтении за сокращение народных депутатов до 300 "Страна" опросила "слуг народа" с одним вопросом - кого нужно выгнать до необходимой цифры.

Святослав Юраш, депутат партии "Слуга Народа":

"К счастью, у нас нет возможности лишать депутатов мандата. Мы эти изменения вводим не для того, чтобы кого-то выгнать из зала. Мы на это не имеем права. Депутаты избраны народом. Но для нового парламенты мы видим необходимость адекватизировать количество парламентариев, с учётом новых демографических реалий.

Также эти изменения необходимы с учетом длинной и непростой судьбы нашего парламента, в котором мы видим, что не все его члены эффективные представителями народа. Но решать это не парламентариям, а народу Украины, который делает это посредством выборов. В этот раз народ Украины доверился политической партии "Слуга Народа", вердикт нашей работы покажут выборы".

Максим Бужанский, депутат фракции "Слуга Народа":

"Я не могу кого-то исключать или включать, все депутаты, которые находятся в парламенте, это люди, которых избрал народ Украины. Тот, кто более неэффективный покажут парламентские выборы, на которых народ даст свою оценку. В парламенте работают очень разные люди, кто-то публичный и заметный, а есть и такие, которых незаметно, но они очень эффективны.

Эффективность отдельных фракций нужно учитывать с наличием фактора монобольшинства. Остальным фракциям тяжело соревноваться с фракцией "Слуга Народа", так как большинство решений мы принимаем самостоятельно".

Александр Дубинский, депутат партии "Слуга Народа":

"Я вообще не голосовал "за", так как это была коалиция с ОПЗЖ, они же голосовали за сокращение депутатов, потому что это выгодно этой партии, у них растет рейтинг на фоне падения рейтинга "Слуги Народа". Также я не считаю, что сокращение количества депутатов и отмена мажоритарки в нынешних условиях, это на пользу стране.

Вы посмотрите каких списочников мы выбрали. Евгений Брагар, это коллективный "Слуга Народа". Не мне решать кого исключать, но очевидно, что многие люди интеллектуально недотягивают до статуса народного депутата. Если говорить о неэффективности отдельных фракций, то это "Голос", – это вообще не фракция, а не пойми что".

Алексей Устенко, депутат фракции "Слуга народа":

"Я не голосовал за этот законопроект, воздержался. Я не понимаю, как высчитывали, какое количество депутатов необходимо: 200, 300... Нет лишних, нужно провести перепись населения и от этого отталкиваться".

Александр Качура, депутат фракции "Слуга народа":

"У меня нет права удалять, потому что народных депутатов сюда делегировал народ Украины. Это неправильный подход, потому что кто-то может пожелать попрощаться и со мной."

Роман Грищук, депутат фракции "Слуга народа":

"Избиратель должен решить какая идеология ему ближе. Это провокационный вопрос, не могу ответить, так как это будет некорректно по отношению к избирателю, если я вдруг назову имя депутата-мажоритарщика".

Дмитрий Черный, депутат фракции "Слуга народа":

"На сайте Верховной Рады есть статистика посещений, вот первых 150 снизу можно смело минусовать. Я голосовал за, потому что это предвыборное обещание "Слуги народа".

Ранее "Страна" подробно проанализировала, что означают принятые Радой изменения в Конституцию и почему за них не голосовали полсотни "слуг народа".

Также мы писали о том, зачем на Банковой хотят сократить число нардепов и хватит ли под это голосов.