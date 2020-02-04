Граждан Российской Федерации и других государств, которых эвакуировали из Китая из-за эпидемии коронавируса, изолируют. Они проведут две недели на карантине в санатории под Тюменью.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает региональное издания 72.ru.

Прибывших разместят в пригородном санатории "Градостроитель", изоляция продлится две недели. Голикова подчеркнула, что все прилетевшие из Китая граждане РФ на данный момент здоровы.

Россиян и граждан ЕАЭС из Ухани эвакуируют самолеты Минобороны РФ. По данным российского посольства, в Ухани находился 341 россиянин, примерно половина из них вышла на связь с дипмиссией.

Мы рассказывали, что прибывших из Китая, где бушует опасный коронавирус, украинцев не посадили на двухнедельный карантин и не взяли на учет, как это делают в других странах, а просто распустили по домам.

Пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, по состоянию на утро 4 февраля, заболели 20630 человек, в основном в Китае. Погибли 427 заболевших, 636 были вылечены.

Ранее "Страана" писала, что коронавирус добрался до Бельгии, заражение нашли у мужчины, эвакуированного из Уханя.

Мы рассказывали, почему коронавирус оказался опаснее, чем ожидалось.