Бывший посол Польши в Украине Ян Пекло, которого уволили год назад, опубликовал содержание письма, которое он направил президенту Анджею Дуде в июле 2019 года. Пекло указывает, что его уволили не только до окончания срока, но и сделали это без обнародования "достоверных, содержательных" причин

Письмо Пекло обнародовал в своем Facebook.

"Я решил обнародовать свое письмо, потому что я попал в неудобное положение, и негативная динамика событий в Министерстве иностранных дел показывает, что моя история не является исключением. Интересно, хотя это, пожалуй, лишь совпадение, что мое увольнение предшествовало более позднему досрочному увольнению с должности Мари Йованович, посла США в Киеве, что вызвало настоящую бурю в Вашингтоне", - пишет экс-посол.

В качестве примера он привел вопрос об увольнении Яцека Изыдорчика с должности посла в Токио. Изыдорчик недавно обвинил в непристойном поведении генерального директора МИД Польши Анджея Папежа, которого он называет главным человеком в МИД.

Пекло указывает, что его уволили не только до окончания срока, но и сделали это без обнародования "достоверных, содержательных" причин. Он также пишет о проблемах, которые у него были на месте работы, например, достаточно длительное время ему пришлось работать без заместителя, административного руководителя и бухгалтера.

"Я сообщил о проблемах моему начальству, но ответа не было. Однако доброжелательных ко мне работников начали увольнять одного за другим", - говорит Пекло. Он добавляет, что пока канцелярия президента не ответила на его письмо.

Бывший посол призывает президента Дуду рассмотреть этот вопрос. "Не должно стать стандартом увольнять послов, выдвинутых президентом, до истечения срока их полномочий, при обстоятельствах, лишенных надежного основанного объяснения. Такие ситуации ставят под сомнение надежность и профессионализм внешней политики нашей страны", - считает Ян Пекло.

В то же время он отмечает, что его назначил правительство PiS и выдвинул Анджей Дуда. Пекло стал послом Польши в Украине в октябре 2016 года. Его срок полномочий был сокращен, и он покинул Киев ровно год назад.

"Сначала мне продлили пребывание на три года, затем решение было отменено, что поставило меня перед необходимостью готовиться к поездке в ускоренном темпе", - говорит Пекло.

Как сообщил один из журналистов портала Onet.pl, "официально никто не объяснил причину увольнения посла. Неофициально известно, что Ян Пекло мешал так называемым "кресовым" кругам и ультраправым силам, для которых уже не Россия, а Украина является противником".

Фото: facebook.com/jan.pieklo.1

Напомним, что новым послом Польши в Украине стал противник Киева в историческом споре.

Также мы писали о том, что Польша отозвала своего посла в Украине из-за симпатий к бендеровцам.