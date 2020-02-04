Данные Министерства внутренних дел и Кабинета министров касаемо зарплаты главы МВД Арсена Авакова не сошлись. Так, в Кабмине считают, что он в декабре 2019 года заработал 186 541 грн, а в МВД называют более скромную сумму - 85 865 грн.

Данные о зарплатах членов правительства пресс-служба Камбина обнародовала еще в середине января.

Исходя из этой информации, Арсен Аваков в декабре получил 186 541 грн зарплаты, из которых 4 225 грн составили надбавки, а 137 317 грн - премия.

Скриншот: kmu.gov.ua

Однако в ответе на запрос издания "Украинские новости" пресс-служба МВД сообщила, что в декабре прошлого года Арсен Аваков получил 85 865 гривен: 13 714 грн - это его должностной оклад, 4 823 грн министр получает за выслугу лет, за интенсивность труда ему доплачивают еще 13 714 грн, надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну составляет 2 743 грн, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн – 2 743 грн, отпускные – 2 374 грн, командировочные – 8 092 грн, индексация - 652 грн, премия - 37 010 грн.

Так, у МВД и Кабмина значительно расходятся данные о размере премии Авакова. Или в министерстве ее приуменьшили на 100 тысяч гривен, или в правительстве ее завысили.

Скриншоты: ukranews.com

Напомним, ранее "Страна" публиковала инфографику с зарплатами украинских министров: суммы начинаются от 17 тысяч у Дубилета и достигают 234 тысяч у Пристайко.