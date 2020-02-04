Украина заняла 93 место из 100 в рейтинге по расходам на питание, который составляет Министерство сельского хозяйства США (USDA). Оказалось, что в среднем украинцы тратят 42% своих доходов на продукты питания.

Об этом во вторник, 4 февраля, сообщила пресс-служба Института аграрной экономики.

"По данным USDA, каждый украинец в 2018 году в среднем заплатил 858 долларов США за продовольственные продукты и безалкогольные напитки. В общей структуре потребительских расходов доля пищевых продуктов при этом составляла 42,2%", - говорится в сообщении.

А возглавляют рейтинг США, Сингапур, Великобритания, Ирландия, Канада, Швейцария, Австралия и Австрия, жители которых тратят на еду менее 10% своих доходов.

В Германии, Нидерландах, Финляндии, Катаре, Бельгии, Южной Корее - до 15%.

Затратами на питание в диапазоне 16-25% характеризуются Польша, Словакия, Венгрия, Болгария, Израиль, Уругвай, Кувейт, Китай, Турция и другие страны.

При этом в Беларуси, Грузии, России, Узбекистане, а также в Иордании, Индии, Македонии и Парагвае этот показатель находится в пределах 30%.

Украина же занимает 93-е место данного рейтинга, опережая Уганду, где доля расходов на питание - 44,2%, Казахстан (44,9%), Анголу (48,6%), Бангладеш (53,5%) и Нигерию (59,0%), которая занимает последнее место в списке.

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2018 году одно домохозяйство тратило на питание 3963 грн в месяц. Больше всего денег выделялось на мясо - 928 грн, хлеб - 576 грн, молоко, сыр и масло - 575 грн, овощи и картофель - 497 грн, а меньше всего - на безалкогольные напитки (218 грн), яйца (124 грн) и растительное масло (117 грн).

По подсчетам USDA, по актуальному валютному курсу в 2018 году расходы на продукты питания на одного человека в Украине в год составляли 23 338 грн, а по информации Госстата – 22 538 грн.

Ранее сообщалось, что украинцы тратят на питание половину доходов. Это вчетверо больше, чем в ЕС.

Также мы писали, что украинцы немного снизили калорийность питания.