Стало известно, почему в Беларуси сотрудники КГБ задержали директоров четырех сахарных заводов. По словам президента Александра Лукашенко, задержанным инкриминируют торговлю сахаром по бросовым ценам через созданный в Москве торговый дом-прокладку. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Такого в Беларуси еще не было. Что сделали эти дельцы - они создали в Москве "прокладку" - торговый дом. Обычная "прокладка". Поставили туда своих. С заводов по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов", - заявил Александр Лукашенко.

По его словам, спецслужбы давно изучали деятельность директоров белорусских сахарных заводов.

"Мне доложили, что по-дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть по какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили. А документы шли туда, переоформляли и здесь прямо с заводов на наш рынок поставляли этот сахар с маржой. А потом эту маржу делили на взятки. Это что, нормально?" - возмутился Лукашенко.

"Там попались и с погонами люди. Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей. Вернуть сказал самолет из Западной Европы, посадить и вынуть их оттуда. Вернули самолет, достали и отправили в следственный изолятор. Жесточайшее будет отношение к этому", - обещает президент Беларуси.

Как рассказал Лукашенко, четыре сахарных завода работают в Беларуси еще с советских времен. Причем современной Беларуси они достались в полуразрушенном состоянии и продукцию фактически не производили.

Также Лукашенко раскритиковал СМИ, которые выступили в защиту подозреваемых, не разобравшись в этом деле.

"Судите сами, какие они были добрые. У меня ни к кому нет личных претензий. Я защищаю интересы государства. И знаете, что еще просто бесит: когда ты там сражаешься за эту копейку по нефти, газу, металлам, еще по чему-то, здесь пытаемся достроить, чтобы люди зарплату имели, эти подонки внаглую средь бела дня воруют. Разве это нормально? Ненормально. Поэтому это наука для всех директоров", - добавил белорусский лидер.

Напомним, всего по "сахарному делу" были задержаны 11 человек. Среди них директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник и директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.

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