Фракция партии "Слуга народа" больше не будет проводить обучение для народных депутатов от своей фракции в дорогих отелях Трускавца. Тренинги будут, но их перенесут в Киев.

Об этом в комментарии журналистам сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа” Александр Корниенко, сообщает УНИАН.

Депутат рассказал, что теперь партия "не может себе позволить возить депутатов в такие дорогие отели". По его словам, "Слуга народа" перейдет в формат постоянно действующего учебного центра в офисе в выставочном центре "Парковый".

Корниенко рассказал, что “всю весну будут постоянно какие-то тренинги - как коммуницировать депутатам, в частности, на эфирах, работа с избирателями, законодательная работа”. По его словам, также речь пойдет о "мировоззренческих вещах".

Ранее "Страна" писала, что 29 июля в Трускавце стартовал тренинг для будущих депутатов от партии "Слуга народа". Они разместились в самых дорогих отелях города - "Риксос" и "Женева". Обучение проходит в рамках коммерческого контракта с Киевской школой экономики, а его стоимость пообещали указать в отчете партии "Слуга народа".

Также мы писали, сколько "Слуга народа" потратила на тренинг в Трускавце.

Кроме того, мы сообщали, что народные депутаты могут пройти специальное обучение в США по программе Конгресса в 2020 году.