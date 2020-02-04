"Партия не может больше себе позволить". Нардепов-слуг народа больше не будут возить в Трускавец и другие дорогие отели
Фракция партии "Слуга народа" больше не будет проводить обучение для народных депутатов от своей фракции в дорогих отелях Трускавца. Тренинги будут, но их перенесут в Киев.
Об этом в комментарии журналистам сказал первый заместитель председателя фракции "Слуга народа” Александр Корниенко, сообщает УНИАН.
Депутат рассказал, что теперь партия "не может себе позволить возить депутатов в такие дорогие отели". По его словам, "Слуга народа" перейдет в формат постоянно действующего учебного центра в офисе в выставочном центре "Парковый".
Корниенко рассказал, что “всю весну будут постоянно какие-то тренинги - как коммуницировать депутатам, в частности, на эфирах, работа с избирателями, законодательная работа”. По его словам, также речь пойдет о "мировоззренческих вещах".
Ранее "Страна" писала, что 29 июля в Трускавце стартовал тренинг для будущих депутатов от партии "Слуга народа". Они разместились в самых дорогих отелях города - "Риксос" и "Женева". Обучение проходит в рамках коммерческого контракта с Киевской школой экономики, а его стоимость пообещали указать в отчете партии "Слуга народа".
Также мы писали, сколько "Слуга народа" потратила на тренинг в Трускавце.
Кроме того, мы сообщали, что народные депутаты могут пройти специальное обучение в США по программе Конгресса в 2020 году.