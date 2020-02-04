Деснянский районный суд Киева приговорил к 2 годам лишения свободы 33-летнего жителя Чернигова. Мужчина сообщил в полицию о "заминировании" станции метро "Нивки". Из-за этого пришлось эвакуировать более 600 человек.

Об этом в Facebook пишет столичная прокуратура.

Мужчина совершил свой звонок 11 декабря 2019 года. При осмотре сотрудниками полиции и специалистами кинологической, взрывотехнической и пожарнотехнической служб была проведена эвакуация 630 пассажиров и персонала.

Действия "минера" квалифицировали по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва).

Деснянский районный суд города Киева с учетом позиции прокурора, признал злоумышленника виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве и назначил ему окончательное наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь ведомства Надежда Максимец в комментарии "Украинской правде" сообщила, что мужчину задержали в тот же день, когда он сделал звонок. "Как оказалось, он наблюдал за действиями представителей полиции и экстренных служб, которые проверяли его сообщение и проводили эвакуацию людей. Вину свою признал полностью. По его словам, звонок в полицию сделал из хулиганских побуждений, реальных намерений и возможностей для совершения преступления он не имел", - рассказала Максимец.

Обвиняемый находится под стражей.

Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

В 2019 году в Киеве по фактам заминирования станций метро было зарегистрировано 7 уголовных производств, 2 из них уже направлены в суд.

"Минерам" за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан грозит до 6 лет тюрьмы. В ноябре 2019 года в Киеве мужчину приговорили к 6 годам заключения за "минирование" станций метро".

Напомним, что полиция Киева задержала двух одиннадцатиклассниц за ложные минирования школ.

Также мы писали о том, что в Киеве из-за звонка о минировании закрыли пять станций метро в центре города.