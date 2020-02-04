В здании Кабинета министров Украины располагалась не только дешевая парикмахерская, которую недавно закрыл министр Кабмина Дмитрий Дубилет, но и отделение "Ощадбанка" и большой аварийный зал, где можно было бы разместить до 300 рабочих мест.

Об этом в интервью "Интерфаксу-Украина" сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Так, по словам Дубилета, на 7-м этаже здания Кабмина он нашел "гуляющее помещение". Это большой зал, расположенный с малым залом заседаний правительства. Там аварийный потолок, поэтому находиться в помещении нельзя.

"Ремонт стоит очень много, а бюджета на это нет. Если бы мы его провели, то там можно было бы создать 200-300 рабочих мест в формате open space", - сказал Дубилет.

Также министр Кабмина сообщил, что в здании правительства он обнаружил отделение "Ощадбанка". По мнению Дубилета, к нему нужно будет присмотреться, так как возникает вопрос о его целесообразности.

"В 21 веке все есть в интернет-банкинге, зачем нам уже отделения в здании Кабмина, к которому к тому же не имеют доступ обычные граждане? Посмотрим, я еще не изучал этот вопрос", - сказал Дубилет.

Напомним, по словам Дубилета, в Украине могут отменить до 40% форм статистической отчетности предприятий.