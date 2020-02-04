Бронированный Renault Espace, на котором президент Франции Эммануэль Макрон приехал к президенту Польши Анджею Дуде, после встречи лидеров не смогли завести. Французский лидер вынужденно пересел на авто, предоставленное послом в Варшаве

Об этом сообщает Dziennik.pl.

Отмечается, что после встречи с Дудой бронированный Renault Espace Макрона отказался подчиняться, завести его не смогли. Поломка, похоже, была серьезной, ведь службы безопасности решили, что президент Франции пересядет на небронированный Citroen C6. Авто предоставлено послом в Варшаве.

Бронированный Renault Espace Макрона. Фото: dziennik.pl

Встреча в Президентском дворце с Дудой 3 февраля стала первым пунктом визита Макрона к Польше. Президент Франции также побеседовал со спикером Сейма Эльжбетом Витек и спикером Сената Томашем Гродзьким. 4 февраля он выступит с речью в Ягеллонском университете в Кракове.

Это первый визит президента Макрона в Польшу. По итогам переговоров в Варшаве французский и польский лидеры подписали двустороннюю программу сотрудничества в области стратегического партнерства. Документ регулирует сотрудничество между Парижем и Варшавой в различных областях.

Напомним, что во время встречи Макрон заверил своего польского коллегу Анджея Дуду, что тому не стоит опасаться сближения Парижа и Москвы.

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