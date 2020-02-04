В Печерском районном суде Киева продлили домашний арест бывшему депутату от "Народного фронта" Верховной Рады Сергею Пашинскому до 27 марта. Пашинский будет и дальше носить электронный браслет контроля.

Об этом заявил его адвокат Глеб Федур, передают "Украинские новости".

"Продлили до 27 марта", - сообщил он.

Также в ГБР сообщили, что в суд было внесено ходатайство о продлении Пашинскому меры пресечения. Ранее избранная мера пресечения в виде домашнего ареста для Пашинского действовала до 29 января.

Как писала "Страна", Госбюро расследований отказалось сообщать информацию о том, вернули ли бывшему депутату Верховной Рады Сергею Пашинскому обратно его пистолет. Также ГБР повторно допросит всех свидетелей по делу Пашинского.

Ранее Печерский районный суд Киева продлил арест бывшего депутата Верховной Рады Сергея Пашинского ("Народный фронт") до 29 января 2020 года. 12 октября защита Пашинского обжаловала его арест. 15 октября Пашинский встретил свой день рождения в СИЗО.

Как сообщалось, 7 октября Печерский районный суд Киева арестовал Пашинского на два месяца за то, что в январе 2016 года тогда еще нардеп выстрелил в жителя области Вячеслава Химикуса из своего зарегистрированного пистолета макри Glock 19 и прострелил ногу пострадавшему.