Подозреваемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко останется под арестом до 3 апреля 2020 года. Такое решение принял судья Виталий Писанец, удовлетворив ходатайство стороны обвинения по делу об убийстве Шеремета. Таким образом арест Кузьменко продлили еще на два месяца.

Детали: По решению судьи Виталия Писанца Кузьменко ("Лиса") будет находиться под арестом до 3 апреля 2020 года.

Участники инициативы Free Dr Kuzmenko планируют поход под Офис генпрокурора где будут требовать изменения меры пресечения для Кузьменко.

Напомним, Портнов опубликовал запись разговора о связях СБУ с подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко.

Также мы сообщали, что срок следствия по убийству Павла Шеремета продлили на четыре месяца.