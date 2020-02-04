Всекитайское собрание народных представителей состоит из 2980 представителей. Фото: Синьхуа
Всекитайское собрание народных представителей состоит из 2980 представителей. Фото: Синьхуа

Сегодня, 4 февраля, Верховная Рада в первом чтении одобрила сокращение числа народных депутатов с 450 до 300

Один из аргументов - сокращение числа населения в Украине. По этой логике число депутатов, которые представляют интересы граждан, также должно быть меньше. 

Недавно подтвержденная численность населения Украины на 1 декабря 2019 года составляет 37 миллионов (хотя Дмитрий Разумков, аргументируя снижение числа депутатов, говорил о 30-34 миллионах). При количестве в 450 депутатов один парламентарий представляет интересы 82 тысяч человек. 

Если же в Раде будет 300 политиков, то один нардеп будет отвечать уже за 123 тысячи человек, что негативно отразится на качестве работы. И на том, знают ли избиратели того, кто идет в парламент. 

По этому показателю народных избранников будет в Украине меньше, чем других странах Западной Европы. 

Хуже Украины в этом смысле выглядят густонаселенные страны вроде РФ или США, которые, однако, являются федерациями, а значит часть законодательных полномочий спущены на места, и центр ими не занимается. 

Украина же - унитарное государство.  

"Страна" рассказывает, сколько депутатов в парламентах разных стран мира - в сравнении с их населением.  

США. В Палате конгресса представлен каждый штат пропорционально численности населения. Число мест - 435. Плюс сто членов верхней палаты - Сената. 

Население - 327 миллионов.

  • Итого: в США один представитель парламента в среднем представляет 611 тысяч человек. Однако не нужно забывать, что США - федерация, и у каждого штата есть свой парламент, который имеет огромное количество полномочий. 

Франция. Нижняя палата - Национальное собрание Франции - состоит из 577 представителей. Верхняя - Сенат - из 348 избираемых сенаторов. 

Население - 67 миллионов. 

  • На одного представителя парламента Франции приходится 72 тысячи граждан. 

Германия. В немецком федеральном собрании - Бундестаге - 709 представителей. 

Население - 82,8 миллионов. 

  • На одного представителя парламента Германии 117 тысяч граждан. Но не будем забывать, что и ФРГ - федерация с мощными полномочиями земельных парлментов. 

Япония. В нижнюю палату - Палату представителей - входят 465 депутатов. В верхнюю - 242. 

Население - 127 миллионов. 

  • На одного представителя парламента Японии приходится 179 тысяч граждан. 

Швейцария. В Национальный совет входят 200 членов. 

Население - 8,6 миллионов. 

  • На одного представителя парламента Швейцарии приходится 43 тысячи граждан. 

Норвегия.  Стортинг - однопалатный парламент Норвегии - состоит из 169 депутатов. 

Население - 5,4 миллиона. 

  • На одного представителя парламента Норвегии приходится 32 тысячи граждан. 

Россия. Нижняя палата - Госдума - как и в Украине состоит из 450 депутатов. Верхняя - Совет федерации - из 187 человек. 

Население 144,5 миллионов. 

  • На одного российского депутата приходится 226 тысяч граждан. Также учтем, что Россия - это федерация, в котором часть законодательных функций отдается на места. 

Беларусь. Нижняя палата Национального собрания Беларуси состоит из 110 депутатов. Верхняя - 64 человека. 

Население - 9,5 миллионов. 

  • На одного белорусского депутата приходится 55 тысяч граждан. 

Китай. Высший законодательный орган КНР - Всекитайское собрание народных представителей - состоит из 2980 представителей. 

Население - 1,38 миллиардов граждан. 

  • На одного китайского депутата приходится 463 тысячи граждан. 

Австралия. Нижняя палата - Палата представителей - в настоящее время состоит из 150 депутатов. Верхняя - Сенат - из 76 человек. 

Население - 24,6 миллиона. 

  • На одного австралийского депутата приходится 106 тысяч граждан. 

Аналитика "Страны": зачем на Банковой хотят сократить число нардепов читайте в нашем материале "300 под куполом". 

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