Сегодня, 4 февраля, Верховная Рада в первом чтении одобрила сокращение числа народных депутатов с 450 до 300.

Один из аргументов - сокращение числа населения в Украине. По этой логике число депутатов, которые представляют интересы граждан, также должно быть меньше.

Недавно подтвержденная численность населения Украины на 1 декабря 2019 года составляет 37 миллионов (хотя Дмитрий Разумков, аргументируя снижение числа депутатов, говорил о 30-34 миллионах). При количестве в 450 депутатов один парламентарий представляет интересы 82 тысяч человек.

Если же в Раде будет 300 политиков, то один нардеп будет отвечать уже за 123 тысячи человек, что негативно отразится на качестве работы. И на том, знают ли избиратели того, кто идет в парламент.

По этому показателю народных избранников будет в Украине меньше, чем других странах Западной Европы.

Хуже Украины в этом смысле выглядят густонаселенные страны вроде РФ или США, которые, однако, являются федерациями, а значит часть законодательных полномочий спущены на места, и центр ими не занимается.

Украина же - унитарное государство.

"Страна" рассказывает, сколько депутатов в парламентах разных стран мира - в сравнении с их населением.

США. В Палате конгресса представлен каждый штат пропорционально численности населения. Число мест - 435. Плюс сто членов верхней палаты - Сената.

Население - 327 миллионов.

Итого: в США один представитель парламента в среднем представляет 611 тысяч человек. Однако не нужно забывать, что США - федерация, и у каждого штата есть свой парламент, который имеет огромное количество полномочий.

Франция. Нижняя палата - Национальное собрание Франции - состоит из 577 представителей. Верхняя - Сенат - из 348 избираемых сенаторов.

Население - 67 миллионов.

На одного представителя парламента Франции приходится 72 тысячи граждан.

Германия. В немецком федеральном собрании - Бундестаге - 709 представителей.

Население - 82,8 миллионов.

На одного представителя парламента Германии 117 тысяч граждан. Но не будем забывать, что и ФРГ - федерация с мощными полномочиями земельных парлментов.

Япония. В нижнюю палату - Палату представителей - входят 465 депутатов. В верхнюю - 242.

Население - 127 миллионов.

На одного представителя парламента Японии приходится 179 тысяч граждан.

Швейцария. В Национальный совет входят 200 членов.

Население - 8,6 миллионов.

На одного представителя парламента Швейцарии приходится 43 тысячи граждан.

Норвегия. Стортинг - однопалатный парламент Норвегии - состоит из 169 депутатов.

Население - 5,4 миллиона.

На одного представителя парламента Норвегии приходится 32 тысячи граждан.

Россия. Нижняя палата - Госдума - как и в Украине состоит из 450 депутатов. Верхняя - Совет федерации - из 187 человек.

Население 144,5 миллионов.

На одного российского депутата приходится 226 тысяч граждан. Также учтем, что Россия - это федерация, в котором часть законодательных функций отдается на места.

Беларусь. Нижняя палата Национального собрания Беларуси состоит из 110 депутатов. Верхняя - 64 человека.

Население - 9,5 миллионов.

На одного белорусского депутата приходится 55 тысяч граждан.

Китай. Высший законодательный орган КНР - Всекитайское собрание народных представителей - состоит из 2980 представителей.

Население - 1,38 миллиардов граждан.

На одного китайского депутата приходится 463 тысячи граждан.

Австралия. Нижняя палата - Палата представителей - в настоящее время состоит из 150 депутатов. Верхняя - Сенат - из 76 человек.

Население - 24,6 миллиона.

На одного австралийского депутата приходится 106 тысяч граждан.

Аналитика "Страны": зачем на Банковой хотят сократить число нардепов читайте в нашем материале "300 под куполом".

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