4 февраля в Одессе под крики "Бей!" националисты снесли последний в городе барельеф Георгию Жукову - с исторического здания, в котором когда-то служил знаменитый советский маршал. До этого они демонтировали барельеф с одесского военкомата, разбили молотком бюст и мемориальную доску на доме, где жил Жуков.

Далеко не все одесситы согласны с тем, что с улиц города убрали упоминания о маршале, который жил в Одессе и боролся с преступностью после Великой Отечественной войны. После сноса предыдущего барельефа они провели акцию "Реквием по Жукову" у военкомата. А в день его рождения собрались у уничтоженного памятника.

С одной стороны националисты заявляют о том, что маршал попадает под закон о декоммунизации, с другой стороны - он относится к героям Второй мировой войны, для которых закон делает исключение. Поэтому решающее слово остается за городскими властями.

Например, в Харькове власти восстановили памятник советскому военачальнику, а также вернули его имя одному из городских проспектов, несмотря на угрозы Института нацпамяти открыть уголовное дело. В Одессе власти оттягивали ответ по демонтажу и тогда обратились в организации, которым принадлежат здания с барьельефами. Там открестились от памятных знаков и против демонтажа возражать не стали.

"Страна" вспоминает о том, как в Одессе и других городах Украины праворадикалы боролись с Жуковым.

Падение последнего барельефа

4 февраля сняли доску с Жуковым со стены дома № 62 по улице Новосельского, где находится общежитие Одесского национального университета. В этом здании с 3 июня 1946 года по 4 февраля 1948-го маршал Пообеды работал, занимая пост командующего Одесским военным округом.

Участники сноса пояснили, что пять лет добивались демонтажа в рамках декоммунизации, но городская власть сабботировла процесс. Поэтому активисты обратились к ректору ОУН им. Мечникова Игорю Ковалю. В вузе сообщили, что мемориальная доска Жукову не находится у них на балансе и "подлежит демонтажу в связи с законом Украины о декоммунизации". Получив "добро" на демонтаж, националисты начали его крушить.

Им пытались помешать несогласные под руководством депутата облсовета Богдана Гиганова, но до потасовки дело не дошло. Противостояние ограничилось словесной перепалкой. Барьельеф в итоге сняли, погрузили в машину и увезли.

До демонтажа этот барельеф уже оскверняли. В прошлом году его залили краской и оставили надпись "Кат". В соцсети, пожелавшие остаться неизвестными исполнители сообщили, что приурочили такую акцию ко Дню украинского языка и письменности.

Фото: Facebook/lustrathionodesa

После сегодняшнего демонтажа одни из его организаторов (участники "Автомайдан Одесса") сообщили, что передадут барельеф в историко-краеведческий музей.

Фото: Думская/Демьян Ганул

Как сносили другие памятники Жукову в Одессе

За четыре месяца до "падения последнего Жукова", 31 октября 2019 года, националисты сняли бронзовый барельеф с помещения военного комиссариата на улице Канатная, 87. После этого памятная доска стояла в квартире одного из националистов, затем ее вернули обратно в военкомат и поместили в подсобку.

Дальнейшая судьба барельефа неизвестна. Предварительно договаривались, что его примет на баланс Музей военной истории Юга Украины. Но музей и его владелец - командование Военно-морских сил - не получали необходимого приказа о принятии произведения на содержание.

Фото: radiosvoboda.org

Видео: Думская.нет

После сноса барельефа с военкомата одесситы собрались на акцию "Реквием по Жукову" и принесли к месту демонтажа цветы и лампадки.

Фото: Таймер

Правда, спустя час после начала акции, дождавшись пока все ее участники разойдутся, националисты разбросали принесенные цветы и лампадки.

В 2017 году в Одессе повалили бюст маршала Жукова. Сначала его повесили над Деволановским спуском (Канавой), а затем разбили молотом.

Фото: facebook.com/sergiy.sternenko

В декабре прошлого года на месте снесенного бюста одесситы отпраздновали день рождения маршала Жукова. Они возложили цветы на постамент бюста.

Фото: Таймер

В 2017 году неизвестные разбили мемориальную доску маршалу Жукову на одноименном проспекте.

Фото до демонтажа: unn.com.ua

Фото: unn.com.ua

28 апреля 2017 года группа вандалов в камуфляже повалила закладной камень и разрисовала памятный знак Жукову на пересечении проспекта Жукова и улицы 25-й Чапаевской дивизии.

А мемориальную доску Георгию Жукову на стене дома, где он жил, разбили неизвестные.

Фото: dumskaya.net

Как воюют с Жуковым в Харькове

В Харькове идет своя война за Маршала Победы. Там то переименовывают проспект Жукова, то возвращают название, что не всегда проходит мирно.

Так, в мае прошлого года на митинге по поводу возвращения проспекту имени советского маршала произошли потасовки между сторонниками и противниками Жукова.

Фото: hromadske.ua

Через месяц после акции представители Национального корпуса снесли бюст маршалу. Один из националистов забрался на памятник, обмотал его лентой, после чего бюст повалили. Полиция не препятствовала сносу. При этом вновь возникла потасовка, в которой пострадали трое полицейских. Они получили ожоги слезоточивым газом, который распылил кто-то из сторон.

Варварский снос вызвал возмущение многих в Украине. И тогда на это отреагировала пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

"Это пример несовершенной и непродуманной гуманитарной политики, которая продолжалась последние несколько лет. Должны быть разработаны новые механизмы, которые помогут возобновить диалог власти и общества", - заявила Юлия Мендель.

Она напомнила, что закон о декоммунизации предусматривает, что должны быть снесены памятники советским деятелям. Но там есть пункты, которые говорят, что если эти деятели были задействованы в противостоянии нацистской оккупации, то они являются исключениями. "Это касается не только памятника Жукова, но и проспекта", - сказала Мендель и добавила, что президент призывает власть Харькова выяснить эту правовую коллизию.

В июле власти Харькова восстановили и вернули памятник на место.

Восстановленный памятник. Фото: Фото: facebook.com

При этом Украинский институт национальной памяти потребовал открыть уголовное дело из-за восстановления в Харькове бюста маршала Жукова.

Бюст Жукову устоял, но осенью его облили красной краской неизвестные.

В Харькове развернулась и эпопея с проспектом Жукову. Его имя вернули одному из городских проспектов, после чего с мэрий начали судиться националисты. Они выиграли суд, но городские власти решили переименовать по результатам общественного обсуждения. Этот вопрос рассмотрит Харьковский горсовет.

Отметим, что большинство харьковчан (также как и одесситов) поддерживают сохранение памятника Жукова и его имени на улицах города.

О том же говорит и опрос, который в прошлом году проводила "Страна" в Харькове.

Жуков в Киеве

Не дает маршал Жуков покоя и в Киеве. В столице вандалы облюбовали мемориальную доску на фасаде 9-этажного дома на проспекте Жукова, 13/15 (в Деснянском районе Киева - Ред.). В 2008 году ее облили краской. В 2013 году - отбили угол и часть надписи. Оба раза ее отремонтировали за счет Деснянской РГА.

В 2015 году 14 человек в масках с кувалдами и ломами вновь сбили бетонную табличку. Неизвестные скрылись до прибытия полиции.

Досталось и памятнику Жукову в Яготине Киевской области. В прошлом году радикалы демонтировали памятник и пообещали добраться и до Харькова. Это произошло уже после того, как там снесли и восстановили бюст.

Напомним, что Георгий Жуков - советский военачальник, маршал Советского Союза. Командовал Красной армией в ходе ключевых битв. За что его называют Маршалом Победы. именно он принимал парад Победы в Москве в 1945 году.

В послевоенное время командовал войсками Одесского и Уральского военных округов.

Отметим, что памятники Жукову, а также улицы, названные его именем, не подпадают под действие закона о декоммунизации. В нем как раз сделано исключение для героев войны.

Однако националистов это не останавливает. Формальная зацепка у них то, что Жуков был членом руководящих органов КПСС. Но в реальности это, очевидно, попытка вычеркнуть имя Маршала Победы с карты городов Украины.

Отметим, что центральная власть, а также полиция этому не препятствует. В том числе и при Зеленском.

Сопротивление оказывают лишь местные власти при поддержке горожан.