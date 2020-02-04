Верховный Суд Украины отклонил иск бывшего директора Государственного бюро расследований Романа Трубы против президента Украины Владимира Зеленского. Труба объединил несколько ходатайств, которые должны рассматривать разные суды, в одно.

Об этом говорит опубликованное решение суда.

В решении говорится, что законных оснований разделять объединенные ходатайства в отдельные производства - нет. Поэтому Верховный суд вернул заявление истцу.

"Исковое заявление…. о признании противоправным и недействительным указа, признании противоправным и отмене приказа, восстановлении на работе вернуть истцу со всеми приобщенными к нему документами", - сказано в постановлении.

Напомним, что 27 декабря президент Владимир Зеленский уволил директора ГБР Романа Трубу в связи с принятым законом о перезапуске этого правоохранительного органа. Одновременно он назначил и.о. директора ГБР - эту должность получила депутат Верховной Рады, третий номер в избирательном списке "Слуги народа" Ирина Венедиктова.

Через месяц после подписания закона Роман Труба подал иск в Верховный Суд о признании незаконным указа президента Украины о досрочном прекращении полномочий директора Государственного бюро расследований.