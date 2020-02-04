Президент Владимир Зеленский считает правильным законопроект №2571, который не позволит бизнесмену Игорю Коломойскому вернуть ранее принадлежавший ему Приватбанк. Глава государства предполагает, что профильный комитет рассмотрит его на этой неделе.

Об этом журналистам сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет "Капитал".

"Мы сделали все, чтобы этот закон был принят. Закон сейчас передан в комитет, он будет рассматриваться, мне кажется, на этой неделе. Уверен, мы его примем, но вы же понимаете, что у нас много партий в Верховной Раде. Поэтому посмотрим на результаты. Мне кажется, что это правильный закон", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, проект закона №2571"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов функционирования банковской системы" был зарегистрирован в первой половине декабря. "Страна" подробно писала о главных его положениях.

В частности, в законопроекте сказано, что в случае отмены решения о выведении банка с рынка его положение, которое существовало до принятия решения, не должно возобновляться.

Кроме того, в случае принятия закона, за Верховным судом будет установлено рассмотрение дел о выводе банка с рынка, возможной докапитализации государством и возмещении ущерба за признание банка неплатежеспособным. Кроме того, в случае признания банка неплатежеспособным, его собственники имеют право требовать через суд лишь возмещения, для расчета которого будут привлекаться аудиторы.

Документ, в случае принятия, также запретит в рамках обеспечения подобных исков останавливать действия решений (нормативно-правовых актов или индивидуальных актов) НБУ, а также запрещать НБУ и его работникам совершать определенные действия.

"Страна" также анализировала, как отреагирует Коломойский на запрет возвращать ему "Приватбанк".