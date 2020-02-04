Пока в Украине продолжают массово закрывать школы на карантин, число заболеваний гриппом и ОРВИ в Киеве резко увеличилось на 26,1% до 9 176 человек в период с 27 января по 2 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации во вторник, 4 февраля.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне, который не требует введения дополнительных мер, и ниже базовой линии на 39,2%.

При этом заболели 9 130 детей (рост на 35,6%) и 4 640 взрослых (рост на 10,8%). Поворозник отметил, что в структуре заболеваемости дети составляют 66,3%.

Среди школьников заболеваемость выросла на 46% до 4 190 случаев. В медицинские учреждения за 5-ю неделю госпитализировано 290 человек, из них 229 детей.

С начала эпидемического сезона в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинировано против гриппа 51,2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что грипп отправил на карантин школы Хмельницкого и Каменец-Подольского.

Также мы писали, что заболеваемость гриппом в Украине превысила эпидемиологический порог.