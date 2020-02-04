В среду, 5 февраля, в столице Украины Киеве будет сильный снег. Синоптики предупреждают, что можно ждать до 10 см снега. Также предупреждают о том, что на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Вследствие влияния южного циклона в столице ожидается изменение погодных условий. Так, в течение суток 5 февраля - значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, утром и днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см (1 уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает водителей быть внимательными и осторожными на дорогах Киева, не парковать автомобили вдоль улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. По возможности рекомендуется воздержаться от поездок на собственном транспорте и воспользоваться общественным.

"Пешеходам рекомендуется двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных местах, быть осторожными и осмотрительными", - говорится в сообщении.

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