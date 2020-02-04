Около трех тысяч долларов ежемесячно тратит на себя министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. При этом он добавил, что если бы у него не было такой возможности, его расходы были бы намного меньше.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Также Дмитрий Дубилет заявил, что, вероятно, все равно собласился бы работать в должности министра, если бы у него не было бы "финансовой подушки".

"Если бы у меня не было возможности, я бы тратил на себя меньше", - сказал Дмитрий Дубилет.

Ранее "Страна" публиковала зарплаты министров, которые составляют от 32 до 233 тысяч гривен. Согласно обнародованным данным, "министр без портфеля" Дмитрий Дубилет в декабре заработал 32 386 гривен.

Также мы сообщали, что гендиректор аэропорта "Борисполь" в январе задекларировал полмиллиона гривен зарплаты.