Сегодня исполняется 75 лет с тех пор, как началась Ялтинская конференция - встреча лидеров СССР, США и Великобритании по разделу послевоенного мира.

Это была вторая из трех встреч победителей (Тегеран-Ялта-Потсдам). Но именно конференцию, которая прошла в Крыму, считают ключевой для послевоенного мироустройства. Появился даже термин "Ялтинский мир".

Правда, в последние десятилетия, этот мир зашатался. После развала СССР его соперники по "холодной войне" вытеснили Россию и постсоветские страны из оговоренных в Ялте сфер влияния - например, Восточной Европы.

А попытка России при Путине отыграть часть "Ялты" и усилить свои международные позиции вызвала новый виток "холодной войны" с Западом - причем в Украине этот конфликт перешел в горячую форму.

Недавно Владимир Путин предложил провести новый саммит по вопросам глобального мироустройства - уже с участием Китая и Франции, двух ядерных держав, которые имеют свои претензии к мировому порядку, который сложился сейчас.

В РФ эту идею назвали призывом к "новой Ялте". Вспомним же, к чему привела старая.

Зачем нужна была конференция

Организовали встречу 4 февраля 1945 года три мировых лидера - Иосиф Сталин (генсек СССР), Уинстон Черчилль (премьер Британии) и Франклин Рузвельт (президент США). Конференция продлилась целую неделю.

Это была уже вторая встреча союзников. Первая - 1943 года в Тегеране - решала вопросы победы над Германией. А вот в Ялте, когда эта цель была почти достигнута, решали вопросы раздела сфер влияния в мире. Но прежде всего, конечно, в Европе.

Разберем эти вопросы детальнее.

Польша

Одной из основных тем для разговора была Польша. С нападения Гитлера на нее, собственно, и началась Вторая мировая война. Франция и Британия стали союзниками Польши и объявили войну Германии в 1939 году.

Польша была быстро разгромлена немцами (союзники на Западном фронте не проявляли никакой активность в это время, давая возможность Вермахту расправиться с поляками).

А 17 сентября, согласно секретным протоколам пакта Молотова-Риббентропа советские войска зашли на территорию восточной Польши (нынешние территории Западной Украины и Западной Белоруссии), присоединив их к СССР.

Страны Запада (в том числе Британия и США) этот акт присоединения не признали и продолжали официально считать Западную Украину и Западную Белоруссию частью Польши.

В тоже время, на момент начала конференции в Ялте ситуация с поляками была неоднозначной.

К тому времени Польшу уже освободили от нацистов советские войска. И именно они контролировали территорию страны. В тоже время, в Лондоне сидело польское правительство в изгнании, которое признавали страны Запада.

Но учитывая, что именно войска СССР, а не союзников, уже стояли в Польше, то Сталину не стоило больших трудов убедить союзников на свой вариант польского послевоенного устройства: власть в Варшаве формировало временное правительство, которое появилось после вхождения советских войск.

В него Сталин соглашался принять и поляков не-коммунистического толка. Однако впоследствии доминирование Советского Союза предпредилило снижение роли прозападных элементов до нуля.

Но для Украины намного важнее другой момент - именно в Ялте англичане и американцы признали вхождение западных Украины и Белоруссии - то есть бывшей территории Польши - в состав союзных республик.

Такому варианту на конференции до последнего сопротивлялся Черчилль, однако он не нашел понимания у Рузвельта, который согласился с доводом Сталина, что восточная граница послевоенной Польши должна проходить по так называемой линии Керзона (этническая граница между землями поляков и восточных славян).

То есть, именно на конференции в Ялте произошла международная легитимизация воссоединения Восточной и Западной Украины и наша страна получила современные границы (правда, тогда в качестве союзной республики).

В качестве компенсации полякам были передана немецкая Силезия и часть Пруссии. Это были регионы с мощной промышленностью (в отличие от преимущественно сельскохозяйственной Западной Украиной) и сейчас они также являются самыми развитыми областями Польши.

Так что с чисто экономической точки зрения обмен для поляков был выгодный.

Новые границы Польши после Второй мировой войны. Источник - Википедия

Германия

Именно в Ялте было решено, что Германия после победы будет разделена на оккупационные зоны. Позже из них появились ФРГ и ГДР.

Подымался также вопрос о передаче Советскому Союзу Восточной Пруссии (окончательно этот вопрос был решен в том же году на конференции в Потсдаме). Теперь это Калининградская область России.

Также было решено лишить Германию армии и военной промышленности. А заодно провести денацификацию.

Договорились, что 50% всех собранных у немцев репараций англо-американские союзники передадут Советскому Союзу, как государству, которое вынесло на себе основную тяжесть войны (территории США и Британии от нее почти не пострадали).

Балканы

Главным результатом стал переход Греции под "зонтик" англичан, а Югославии - в зону влияния СССР. Власть в Белграде получил лидер коммунистов Иосип Броз Тито, который имел возможность интегрировать в правительство и "демократов".

Впрочем, их вес был там невелик. И в целом страна оставалась просоветской - хотя и не закрывала для себя связи с Западом (что потом стало причиной острого конфликта Тито и Сталина).

В целом послевоенный мир установился примерно по тому контуру, куда чьи войска успели дойти. Поэтому принятая в Ялте декларация "Об освобожденной Европе", которая гарантировала каждой стране, побывавшей под нацистами, восстановление полного суверенитета и совместную помощь союзников, исполнена не была.

Дальний Восток

Договорились, что СССР после победы над Германией атакует Японию. После этого за ним признавались Курильские острова и Южный Сахалин, которые имперская Россия потеряла после поражения русско-японской войны.

Монголия в Ялте признавалась независимым государством. СССР же получал в аренду китайский Порт-Артур и ведущую к нему железную дорогу.

Сам же Китай призавался как единое государство в границах к моменту начала Гражданской войны в стране (за исключением Монголии).

При этом властью в Китае официально признавался (в том числе СССР) режим Чан Кайши (лидер партии Гоминдань). В связи с этим Москва пыталась убедить китайских коммунистов во главе с Мао Дзедуном не начинать новую войну с Гоминданем. Однако Мао решил поступить по своему, разбил Чан Кайши и взял власть над всем Китаем (кроме Тайваня), создав Китайскую народную республику.

Создание ООН

В Ялте были заложены основные принципы Организации объединенных наций - в частности, создание Совета безопасности, в котором заседали великие державы, у которых есть право вето.

Это значило, что все решения Совбеза должны были приниматься единогласно. И можно было исключить деление стран-участниц на блоки.

Именно в Ялте Сталин продавил, что среди учредителей ООН будет и Украина - как наиболее пострадавшая от войны республика Советского Союза.

Впрочем, вся эта система была построена, исходя из одного посыла: союзники сегодня - это соперники завтра. Именно поэтому после победы над немцами, раздела Германии и остальных территорий началась "холодная война".

Что осталось после Ялты сегодня

Сегодня видно, что часть ялтинского мироустройства уже рухнула. СССР полностью отдал Западу позиции в Европе, включая даже собственно территорию бывшего Союза (в западный проект почти сразу встроилась Прибалтика).

Также объединилась Германия - причем под эгидой ее западной части.

Югославия в 90-х распалась на ряд государств.

Большинство же государств, которые входили в советский блок, сейчас являются членами НАТО.

При этом далеко не весь ялтинский миропорядок демонтирован. Россия, несмотря на потерю геополитического веса, находится в Совете безопасности ООН. Прежде всего в силу того, что это одна из двух крупнейших ядерных держав мира.

В то же время еще при расцвете Советского Союза ООН далеко не всегда была эффективным средством устранения конфликтов. Великие державы - сами или через лояльные себе режимы - развязывали войны и решали многие вопросы мироустройства в режиме двустороннего диалога, минуя Совбез ООН. Так поступали Советский Союз и США.

Тем не менее даже для современной России Совбез ООН - важный инструмент международного влияния. Который достался Москве от Ялты.

Именно поэтому пересмотр Ялтинского мироустройства так болезненно воспринимают в современной России. Отсюда столь возмущенные заявления Путина в ответ на попытки уравнять СССР и гитлеровскую Германию (тезис этот недавно повторил в Польше и Владимир Зеленский).

И отсюда же - попытка Путина возродить "клуб великих держав" и запустить процесс новой Ялты.