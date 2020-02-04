Киевское Динамо в эти дни проводит свой второй сбор в турецком Белеке, который омрачился неприятным инцидентом. Вчера, 3 февраля, венгерский легионер "бело-синих" Тамаш Кадар был выведен из основы и переведен в дубль. Причина - неприемлемое поведение на поле и грубый выпад в адрес главного тренера Алексея Михайличенко.

В один из моментов учебного занятия Тамаш Кадар буквально взорвался эмоциями и при всей команде нагрубил коучу, как передает Dynamo.kiev.ua.

После этого эпизода защитник и был переведен в дублирующий состав. Источники внутри клуба не исключают, что возможно, такая суровая мера будет носить временный характер - на случай, если Кадар возьмет под контроль свои эмоции.

Вместо Тамаша Кадара в первую команду Динамо был срочно вызван защитник Александр Романчук.

Ранее "Страна" сообщала, что система VAR в Украине официально стартует на матче Динамо - Ворскла 22 февраля.