Украинка экстренно приняла роды на борту самолета Qatar Airways, который летел из Дохи в Бангкок. Пассажирка, которая стала матерью, скрывала свою беременность, поэтому никто не знал, что женщина может родить прямо во время полета.

Об этом украинская врач Алена Федченко, которая помогла малышу появиться на свет, написала на своей странице в Facebook.

По словам Федченко, инцидент случился около 03:00. В самолете объявили, что срочно нужен врач. Оказалось, что в подсобном помещении в хвосте самолета женщина лежит на полу, а стюардессы в растерянности.

"Приняла роды на борту самолета Доха-Бангкок. Мальчик, мама тайка. Наш самолет в Калькутте, ждем скорую. Но мама и ребенок здоровы! Стресс, счастье и буря эмоций! Спасибо кафедре акушерство и гинекологии 3 КМИ Богомольца. Вспомнила все в одну минуту", - написала Федченко.

Скриншот: Facebook/ Алена Федченко

Подруга Федченко Наталья Белоконева рассказала в Facebook, что не все пассажиры были рады появлению на свет малыша. Многие возмущались и говорили, что рожать нужно было на земле, а сами они не рассчитывали на экстренную посадку.

Скриншот, фото: Facebook/ Natalya Belokoneva

Напомним, в ноябре в Киеве у женщины начались роды во время выступления Сердючки. Это случилось во дворце "Украина" во время шоу "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". Женщину из концертного зала отправили в роддом.