Американский стендап-комик, актер, сценарист, продюсер и режиссёр и герой крупного секс-скандала Ли Си Кей приедет в Киев и даст свой концерт. Выступление пройдет 15 мая во дворце "Украина". Цена билета - от 499 гривен до 1,5 тысяч.

Афиша выступления и билеты на концерт комика представлены на сайте anshlag.com.ua.

Луи Си Кей - известный комик, который в 2017 году оказался в центре скандала. Пять женщин обвинили его в том, что Луи Си Кей либо мастурбировал при них, либо предлагал им посмотреть на это. Заявления были опубликованы в разоблачительной статье на The New York Times.

После скандала карьера комика покатилась вниз даже не смотря на то, что Луи сделал официальное заявление и попросил прощения. Луи отстранили от работы во многих проектах, перестали транслировать его шоу и авторские программы.

Фото: anshlag.com.ua

Сейчас же он собирается приехать с концертом в Киев. И, судя по большой площадке, планирует собрать много поклонников своего творчества, даже несмотря на то, что концерт будет на английском.

Билеты на сайте можно купить по цене от 499 гривен до 1500 гривен. Цена зависит от комфорта обзора с места и от близости к сцене. До концерта еще больше трех месяцев, но часть билетов уже раскуплена - они обозначены серым.

Скриншот: anshlag.com.ua

Ранее "Страна" писала, что голливудский режиссер Брайан де Пальма, известный по ужасам "Кэрри" и криминальным драмам "Неприкасаемые", планирует снять ленту на основе скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном.

Также мы рассказывали, что в армии Украины разгорается громкий секс-скандал. В Хмельницкой области женщина-офицер ВСУ заявила в полицию на своего командира, обвинив того в сексуальных домогательствах.