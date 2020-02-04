В украинской учебнике по всемирной истории для десятого класса нашли фото Киану Ривза из мема, в котором он был вмонтирован на знаменитый снимок "Обед на небоскребе" 1932 года рядом с рабочими, строившими небоскреб в Нью-Йорке.

Автором учебника является кандидат исторических наук Игорь Щупак, а в аннотации сказано, что издание 2018 года рекомендовано Министерством образования и науки Украины.

"Обед на небоскребе". Фото: Википедия

"Учебник отличается особой системой построения и структурирования учебного материала, определения основных терминов. Фрагменты исторических документов, справочная и дополнительная информация, иллюстративный материал, карты, вопросы и задания направлены на формирование интереса учащихся к истории и повышения эффективности обучения", - говорится в описании книги.

Фотография размещена на 58-й странице учебника в главе, которая посвящена США в период между Первой и Второй мировыми войнами. На оригинальном снимке изображено 11 рабочих, а в украинском учебнике истории к ним добавилась еще одна фигура - Киану Ривза из знаменитого мема "Как дела, пирожок?"

Мем "Как дела, пирожок?" с Киану Ривзом. Фото: vitalykisin.blogspot.com

Ранее сообщалось, что украинских старшеклассников начнут учить грамотно тратить деньги по американским учебникам.

Также мы писали, что в программе и учебниках украинских школ появится тема о курсе страны в ЕС и НАТО.