В 2019 году заробитчане переслали в Украину 12 миллиардов долларов. В Нацбанке считают, что такая значительная сумма переводов стала одним из факторов, который позволил гривне укрепиться.

Об этом со ссылкой на информацию НБУ сообщает Громадське.

Так, по данным Нацбанка, в 2019 году украинские заробитчане перевели порядка 12 миллиардов долларов. В НБУ полагают, что это определяло "благоприятную ситуацию на валютном рынке на протяжении почти всего прошлого года". Такой значительный объем переводов позволил уменьшить курс валют. В декабре доллар, по данным НБУ, стоил 23,2 грн, что на 5 гривен меньше, чем в начале 2019 года.

А вот в начале 2020 года курс валют начал расти. В Нацбанке связывают это со спросом на валюту среди импортеров и низким объемом продаж валюты экспортерами из-за получения бюджетного возмещения НДС.

Напомним, мы уже писали о том, что после снижения учетной ставки курс доллара в Украине взлетел за 25 гривен.