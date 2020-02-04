В Бельгии зафиксировали первый случай заражения китайским коронавирусом. Его выявили у у одного из девяти бельгийцев, которых эвакуировали из эпицентра распространения вируса - китайского города Ухань. Об этом пишет De Tijd со ссылкой на пресс-служба белтгийского Минздрава.

"Один из них (эвакуированных - Ред.) заражен новым коронавирусом. Результаты тестов остальных - отрицательны", - сказала министр здравоохранения Мэгги Де Блок.

Правда, по словам министра, в настоящее время у заразившегося отсутствуют какие-либо симптомы заболевания и он чувствует себя хорошо. Также чиновница уверяет, что пока нет оснований переживать, что вирус быстро распространится по территории Бельгии.

Напомним, по состоянию на утро вторника 4 февраля, число жертв нового вируса составило уже 426 человек (плюс один умер за границей КНР), заразившихся в Китае уже 20 471 человек (159 случаев за пределами страны).

Ранее "Страна" писала о том, что ученые Гонконга вычислили, что больных коронавирусом может быть в 10 раз больше, чем сообщают.

Также мы сообщали, что по мнению ученого, коронавирусом можно заразиться от кнопок лифта или ручек дверей и через несколько дней.