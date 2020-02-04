Во вторник, 4 февраля, после бурных и длительных обсуждений народные депутаты Верховной Рады проголосовали в первом чтении за сокращение своей численности до 300 "штыков". "За" было 236 народных избранника - 197 "слуг народа", 35 от ОПЗЖ и 4 внефракционных.

Внефракционные депутаты, которые голосовали, - это по сути трое "слуг народа" - глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый заместитель главы ВРУ Руслан Стефанчук и Александр Санченко, который пришел вместо Ирины Венедиктовой, но еще не вошел во фракцию. Четвертый внефракционный нардеп - Оксана Савчук, которая баллотировалась в Раду от партии "Свобода".

Отметим, что этот день выдался по настоящему горячим для Верховной Рады. Ранее народные депутаты уволили министра развития общин и территорий Алену Бабак и назначили на ее место вице-премьера Дениса Шмыгаля с сохранением старого поста.

Вчера мы уже анализировали, зачем на Банковой хотят сократить число нардепов и хватит ли под это голосов в материале "300 под куполом".

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада подняла налоги для перекупщиков автомобилей в Украине.

Так же мы рассказывали, что Кабинет министров принял постановление №35 и теперь будет ежеквартально выставлять губернаторам оценки за эффективность их работы.