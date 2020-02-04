Во вторник, 4 февраля, одесские активисты сняли барельеф советского маршала Георгия Жукова со здания, где военачальник когда-то работал. Здание на улице Новосельского, 64 является памятником архитектуры.

Об этом сообщает одесское издание "Пушкинская".

28 января 2020 года активистам ответили из Одесского национального университета имени Мечникова, общежитие которого и философский факультет размещаются в данном здании. В вузе сообщили, что мемориальная доска Жукову не находится на балансе ОНУ и подлежит демонтажу в связи с законом Украины о декоммунизации.

Видео: YouTube/Пушкинская.net

Так как руководство вуза этим не занялось, активисты сами провели демонтаж барельефа. Против демонтажа выступил депутат горсовета от "Оппозиционного блока" Богдан Гиганов.

Здание на улице Новосельского, 64 является памятником архитектуры и истории местного значения. Здесь в 1946 - 1948 годах в штабе Одесского военного округа работал маршал Советского союза Георгий Жуков.

Также активисты сняли мемориальную табличку большевику-подпольщику Александру Хворостяну, которого в 1920 году в этом доме казнили деникинцы по судебному делу "семнадцати".

Фото: Пушкинская

Напомним, 31 октября в Одессе националисты демонтировали бронзовый барельеф маршала Георгия Жукова со здания военкомата. Одесситы протестовали против уничтожения барельефа.

1 декабря, в Одессе, прошло мероприятие по случаю 123-летней годовщины со дня рождения Георгия Жукова, которое устроили горожане.