Сегодня, 4 февраля, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1017.

За него проголосовали 236 депутатов. Причем голосов "слуг народа" не хватило (проголосовало менее 200 депутатов от президентской фракции). Закон в первом чтении приняли лишь при помощи голосов "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Документом предлагается изменить две статьи Конституции - 76 и 77.

В первой главные изменения - уменьшение численности народных депутатов с нынешних 450 человек до 300. А также добавление в условия для избрания постоянное проживание в Украине за пять последних лет и владение украинским языком.

Во вторую статью записано, что Верховная Рада избирается по пропорциональной избирательной системе. То есть отменяется мажоритарка, которая, как известно, являеься главным источником политической коррупции на выборах в парламент (на каждом конкретном окуге куда легче влиятельным людям устроить скупку голосов, чем в масштабах всей страны).

Также в переходных положениях отмечено, что нынешний состав Рады, избранный по смешанной системе, продолжит исполнять полномочия до следующих выборов.

Документ еще должен пройти второе чтение на следующей сессии, то есть осенью. Для этого нужно будет уже 300 голосов.

"Страна" анализирует данные изменения.

Как предлагается переписать Конституцию и кто против

Сегодняшнее голосование еще вчера анализировал телеграм-канал "Политика Страны".

"На этой неделе Рада собирается рассмотреть проект изменений в Конституцию касательно уменьшения числа депутатов до 300. Предложение чисто популистское (даст лишь сравнительно небольшую экономию бюджетных средств).

Более интересна вторая часть этих изменений - по закреплению в Конституции отмены мажоритарной системы.

По этому поводу уже успели возмутиться мажоритарщики.

Хотя казалось бы - почему?

Ведь мажоритарка у нас и так уже отменена - в конце декабря президент подписал Избирательный кодекс, по которому выборы в парламент проходят исключительно по открытым партийным спискам.

Однако в Раде уже давно ходит слух, что новые выборы (срочные или досрочные) по этому Избирательному кодексу проводиться не будут. Слишком много к нему претензий.

И что будут новые законы, в которых, вполне возможно, и постараются восстановить мажоритарку.

Если же мажоритарку запретят на уровне Конституции, сделать это будет намного труднее", - пишет "Политика Страны".

Как готовили голосование

Голосованию за законопроект в Раде предшествовала борьба между разными группами влияния.

Категорически против этих изменений выступили депутаты-мажоритарщики "Слуги народа".

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, избранный по округу в Киевской области, против поправок. Аргументы политика такие: благодаря мажоритарщикам местные бюджеты сохраняют часть доходов от акцизного сбора и получают деньги на социальные и инфраструктурные проекты. Также, по его мнению, решаются вопросы ОТГ и происходит "очищение силовых структур на местах". Дубинский также говорит, что мажоритарщики более независимы в своих отношениях с руководством фракции, в отличие от депутатов, которые прошли по спискам.

Не был согласен с изменениями в Конституцию и "слуга народа" Максим Бужанский, который прошел в Раду по мажоритарному округу в Днепропетровской области.

"[Я] все так же категорически против этой идеи (сокращения числа депутатов, - Ред.), хотя 300 соросят звучит очень красиво", - высказал свое мнение Бужанский.

Интересно, что обоих депутатов негласно относят к внутрифракционной группе, на которую якобы оказывает влияние олигарх Игорь Коломойский. И Дубинский, и Бужанский сегодня проголосовали "против" законопроекта, также как и многие другие депутаты от "коломойской" группы.

Всего в "Слуге народа" поддержали документ 197 нардепов. Трое выступили против, воздержались - 17, не голосовали 14, отсутствовали 16.

Помогли принять законопроект нардепы от "Оппозиционный платформы - За жизнь" ("за" - 35 человек).

"Позиция Оппоплатформы в этом плане логична: ей выгодна отмена мажоритарки и переход на чисто пропорциональную систему.

В такой ситуации идеологически родственные ей местные элиты Харькова, Одессы и других регионов юго-востока не будут иметь возможности вести своих кандидатов по мажоритарке, а вынуждены будут выбирать под чьи партийные знамёна становиться. И некоторые, весьма вероятно, присоединятся к Оппоплатформе.

Тем более, что неудачный опыт похода на выборы Оппоблока (в который влили партию мэров Доверяй делам) у всех ещё перед глазами", - анализирует "Политика Страны".

Все остальные фракции или воздержались, или выступали против.

Зачем эти поправки и хватит ли голосов на второе чтение?

Лозунг сокращения числа нардепов муссируется разными политическими силами уже очень давно. Это популярная в народе тема - сокращения числа "депутатов-дармоедов" и экономия за этот счет средств бюджета.

Поэтому основная претензия депутатов к законопроекту - это именно отмена мажоритарки.

Не секрет, что по мажоритарке сейчас имеют возможность пройти лишь те кандидаты, которых поддерживают влиятельные на местах люди. Исключение было лишь одно - на этих выборах, когда почти везде по мажоритарке победили кандидаты от "Слуги народа" за счет популярности партии.

Однако даже среди них многие оказались не случайными людьми, а активно (но часто негласно) поддерживались различными олигархами и местными элитами. Так, многих кандидатов по мажоритарке провел Коломойский, а ряд "слуг народа", избравшихся в Одессе, как потом оказалось, были связаны с влиятельным бизнесменом Галантерником.

А что касается внепартийных кандидатов, то среди них также много людей Коломойского, Авакова и агроолиграха Веревского. Из них созданы две подконтрольные указанным лицам группы - "За будущее" и "Доверие". Голоса их депутатов активно используются кураторами этих групп для торгов с властями. И даже те депутаты, которых эти "кураторы" провели по мажоритарке от "Слуги народа", часто не прислушиваются к требованиям руководства партии и найти на них управу нельзя - они в любой момент могут выйти из фракции и сохранить мандат.

Естественно, что "кураторы" не хотят терять такой инструмент как выборы по мажоритарке. И, несмотря на то, что она как бы отменена в Избирательном кодексе, ее вновь в любой момент могут вернуть, переписав закон.

И именно поэтому перспективы принятия изменений в Конституцию во втором чтении (для чего нужно 300 голосов) довольно сложные.

Но не безнадежные.

Во-первых, отмена мажоритарки выгодна нынешней власти, так как позволяет на следующих выборах чувствовать себя менее зависимой от олигархата.

Во-вторых, это выгодно крупным партиям, под знамена которых в случае отмены мажоритарки будут вынуждены переходить местные элиты. Во время первого чтения это уже проявилось через голосование "Оппоплатформы". А ко второму чтению могут поработать и с "Батькивщиной". Да и с частью не голосовавших депутатов от "Слуги народа". Если проголосует больше слуг, а также "Оппоплатформа" и "Батькившина", то голосов может и хватить.

В-третьих, сокращение числа депутатов, а также отмена мажоритарки (которая уже давно считается одним из главных источников политической коррупции на выборах) - вещь популярная в народе, что добавляет аргументов сторонникам изменений в Конституцию.

С другой стороны, нынешний Избирательный кодекс, который вводит выборы в Раду по открытым партийным спискам, безусловно нуждается в доработке. Так как эти открытые списки (когда голосуют не только за партию, но и за конкретного участника списка) - по сути скрытая мажоритарка и оставляет поле для коррупции.