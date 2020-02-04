76% опрошенных украинцев видели новогоднее поздравление Владимира Зеленского и две трети из них оценили его позитивно.

Об этом свидетельствуют опубликованные на сайте социологической группы "Рейтинг" данные опроса на тему "Общественно-политические настроения населения", который был проведен в период 22-26 января.

По данным опроса 22% украинцев нейтрально отнеслись к новогоднему поздравлению Владимир Зеленского, а 13% - негативно.

Фото: ratinggroup.ua

Напомним, Владимир Зеленский в новогоднюю ночь поздравил украинцев в необычном формате. Главный посыл его новогодней речи был в том, что украинцы очень разные, но эти различия должны их объединять, а не делить. Ранее "Страна" анализировала поздравление президента.

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