Большая часть украинцев (64%) по-прежнему ждет от президента Владимира Зеленского прекращения боевых действий на Востоке Украины.

Об этом говорится в исследовании, проведенном в январе Социологической группой "Рейтинг".

Так, опрос показал, что прекращение военных действий на Востоке Украины остается ключевым общественным запросом к президенту (64%). Кроме того, 45% украинцев ждут от главы государства усиления борьбы с коррупцией. Еще 30% заявили, что хотят возродить украинскую промышленность. 24% опрошенных граждан хотят повышения социальных стандартов, а 22% сообщили о жалении повысить качество медицины.

Как отмечают исследователи, за последние месяцы возросла значимость запросов на прекращение войны и возрождение промышленности.

Скриншот: "Рейтинг"

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше 22-26 января 2020 года, методом личного формализованного интервью (face-to-face). Всего было опрошено 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Ранее соцопрос показал, что 8% украинцев выступают за отделение Донбасса от Украины, а 16% за войну.

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