В Украине предупреждают о резком ухудшении погодных условий. Так, 5 февраля на Закарпатье и Прикарпатье будет сильный снег. Кроме того, снег ожидается еще в северной, центральной и восточной части страны.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

На Закарпатье и Прикарпатье прирост снежного покрова ожидается в 10-20, в горах 35-40 см. Синоптики предупреждают о возможных порывы ветра 15-20 м / с (в горах 25 м / с). Также будет метель, на дорогах снежные заносы и гололедица.

Кроме того, 5 и 6 февраля в центральных и северных областях ожидается сильный снег, в восточных областях - сильный снег с дождем. В южных областях страны будет сильный дождь с переходом в мокрый снег.

В Кировоградской и Днепропетровской ожидают сильный снег, возможны образования снежного покрова высотой 20-25 см, снежные заносы.

"Ожидаемые погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, осложнить работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства", - предупредили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала, что в Одессе на выходных воздух прогрелся до +18.

Также мы публиковали прогноз погоды на вторник, 4 февраля.