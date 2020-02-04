Рейтинг доверия президенту Владимиру Зеленскому падает, количество украинцев, которые не доверяют ему за месяц увеличилось на 7%. На 9% стало больше и тех, кто высказывает недоверие к премьер-министру Алексею Гончаруку.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг".

Социологи опросили 2500 респондентов старше 18 лет, которые проживают по всей Украине. Исследование проводилось 22 - 26 января текущего года.

Оказалось, что президенту Владимиру Зеленскому доверяют больше, чем другим политикам. Рейтинг доверия к нему составил 59%, в то время как о недоверии к главе государства заявили 32% респондентов. Остальные украинские политики имеют негативный баланс уровня доверия.

В январе изменилось отношение украинцев и к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку. Ему доверяют только 20% респондентов (22% в декабре), не доверяют - 53% (44% в декабре).

Что касается политических партий, большинство респондентов, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье, готовы поддержать "Слугу народа" (42,2%) и "Оппозиционную платформу - За жизнь" (13,5%). Далее в рейтинге расположились "Европейская солидарность" (9,5%) и "Батькивщина" (8,1%).

Скриншоты: ratinggroup.ua

Напомним, 3 февраля результаты подобного исследования опубликовал Центр социального мониторинга. По его данным, в конце января рейтинг доверия президенту Украины Владимиру Зеленскому впервые упал ниже 50%.

Также мы писали о том, что из-за недавнего скандала с аудиозаписью совещания премьер-министра Гончарука уровень доверия к нему в январе ушел в минус на 42%.

Кроме того, сообщалось, что, по данным социологов, рейтинг "Слуги народа" впервые после выборов упал ниже 40%.

"Страна" подробно разбиралась, почему рейтинг президента упал ниже 50%, а у его партии уже меньше 40%.