Сегодня Рада провела замену в Кабмине - на место министра по делам общин и территорий Алены Бабак назначили губернатора Ивано-Франковщины Дениса Шмыгаля. Который также стал вице-премьером.

Бабак подала в отставку еще 16 января - на следующий день после того, как в сеть слили прослушку совещания у премьер-министра Алексея Гончарука.

Заявление тогда написал и сам премьер, однако Зеленский позволил ему остаться на месте. А вот Бабак свой министерский портфель потеряла - хотя в скандале замешана не была. Видимо, став разменной монетой в разборках по линии Кабмина и Офиса президента.

"Страна" разбиралась, что известно о новом министре - Денисе Шмыгале.

До президентства Зеленского

Денис Шмыгаль - уроженец Львова, закончил местный политехнический университет. Его трудовая биография опубликована на сайте ОГА. Это чиновник со стажем, которые позже ушел в бизнес.

В последние годы он работал топ-менеджером компании Рината Ахметова ДТЭК. И с января 2019 года возглавлял Бурштынскую ТЭС.

До этого Шмыгаль был заместителем гендиректора по социальным вопросам в "Западэнерго". Всего его стаж в структурах Ахметова - два года.

Ивано-франковские бизнесмены рассказали "Стране", что работая на ТЭС будущий губернатор успел оскандалиться.

"Шмыгаль продвигал проект в пользу ДТЭК, который бы сильно увеличил свалки золы и против которого выступали селяне и жители города Галич, поскольку он мог загрязнить землю и воду", - рассказал наш источник.

В ДТЭК за 2018 год Шмыгаль заработал 3,5 миллиона гривен.

Денис пытался дважды стать депутатом - в 2014 в Раду как самовыдвиженец, а через год - во Львовский облсовет.

У Шмыгаля есть дом во Львове в 215 "квадратов", два земельных участка там же и еще два - в Мостисском районе Львовской области.

На его жену Екатерину также записан Land Rover Discovery Sport 2016 года выпуска, который стоит более 800 тысяч гривен. Супруга Шмыгаля - совладелица компании "Каменецкая пекарня".

Интересно, что второй владелец этой пекарни - Зиновий Козицкий, "нефтяной король", владеющий месторождениями нефти и газа во Львовской и Ивано-Франковской областях. Также он с женой Шмыгаля владеет фирмой велопроката - NextBike.

Как стал губернатором и министром

Связь с семейством Козицких действительно плотная. До того, как стать губернатором в Ивано-Франковске Денис Шмыгаль претендовал на ту же должность во Львовской области. Вместе с ним в конкурсе участвовал Максим Козицкий - сын Зиновия, бизнес-партнера жены Шмыгаля.

Сам же Максим владеет солнечными электростанциями на Львовщине - то есть из той же сферы, что и Шмыгаль.

Зеленский назначил Шмыгаля губернатором 2 августа 2019 года. Новому главе ОГА приписывали покровительство двух влиятельных таможенных "баронов" - львовянина Сергея Бадяка по прозвищу "Дипломат" и черновчанина Ильи Павлюка, друга президента Зеленского.

Как уже рассказывала "Страна", Павлюк решает для президента многие вопросы - причем не только на таможне. Он контролирует несколько десятков депутатов Рады, которые неформально называются "группой Павлюка".

Интересно, что эта группа, по данным наших источников, сотрудничает с Ахметовым по вопросам ренты на железную руду. И, как говорят, в натянутых отношениях с Коломойским.

Что коррелирует с "ахметовским" бэкграундом нового министра - Дениса Шмыгаля.

Детальнее об этом чиновнике - в материале "Страны" Связи с Павлюком, работа на Ахметова и "элита Януковича". Что известно о губернаторе Ивано-Франковской области Шмыгале, который может стать вице-премьером.