5 февраля футболисту "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду исполняется 35 лет. И великий португалец ответственно подошел к этому рубежу своей жизни, став первым в мире, кто собрал 200 миллионов подписчиков в Instagram.

Не только этим успехом может похвастаться португальский форвард. В честь юбилея футболиста мы собрали всю информацию о его рекордах и достижениях в его самых значимых фотографиях и видео.

1. Все еще свободный Роналду

Возлюбленная Роналду - 26-летняя Джорджина Родригес, с которой звездный футболист воспитывает четверых детей, все еще не дождалась предложения руки и сердца от Роналду. Несмотря на то, что пара встречается с 2016 года. В окружении португальца опровергли женитьбу футболиста.

В 2017 году Джорджина родила ему девочку Алану Мартину. Также пара воспитывает троих старших детей от суррогатных матерей - 9-летнего сына Криштиану-младшего и близнецов Еву и Матео.

2. Лучший игрок года в Португалии

Роналду признан лучшим футболистом года в родной Португалии четвертый сезон подряд. С 2007 года он не получал эту награду только два раза.

3. Известный плакса

Самый горячий футболист планеты не скрывает свою эмоциональность и любит поплакать. Его коллега по юношескому клубу "Андоринья" Рикардо Сантос рассказал в интервью The Washington Post, что у Криштиано в детстве было прозвище плакса из-за того, что мальчик не умел проигрывать. "Его называли плаксой. Все потому, что уже тогда Роналду обожал побеждать так же, как сейчас. Когда он проигрывал или когда другие дети не давали ему пас, он плакал", – рассказал Сантос.

На финальном матче "Евро-2016" капитан сборной Португалии Роналду расстроился, когда получил травму колена на 12-й минуте игры. На 25-й ему пришлось уйти с поля.

4. Воспоминания об отце

А во время шоу Пирса Моргана "Доброе утро, Британия" Криш расплакался, увидев последнее интервью своего отца Жозе Авейру, в котором тот сказал журналистам, что очень гордится сыном. "Самое печальное то, что он не увидел, кем я стал... Что я - номер один, и он ничего не знает. Он никогда не видел, как я получаю награды. Вся моя семья это видела, он – нет", – сказал Роналду в интервью программе.

5. Пятикратный обладатель "Золотого мяча"

В 2019 году обладателем "Золотого мяча" стал звездный форвард сборной Аргентины и Барселоны Лионель Месси, опередив Роналду в количестве полученных наград.

6. Не самый богатый спортсмен и футболист в мире

Роналду занимает только 49-е место в рейтинге самых дорогих футболистов мира по версии исследовательского центра CIES Football Observatory. Его стоимость оценили в €80,3 млн. Зато он находится на втором месте в рейтинге самых богатых спортсменов за период с 2010 по 2019 год по версии журнала Forbes. Доход спортсмена за указанный период оценивается в 800 миллионов долларов.

7. Секс лучше, чем гол "ножницами"

В одном из интервью Роналду рассказал, что секс с Джорджиной ему приносит больше удовольствия, чем его самый легендарный гол, забитый ножницами в прыжке в ворота Ювентуса в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов 2018 года (тогда Роналду играл за Реал, - Ред).

Видео: Vakin Chvain

8. Знаковая фигура десятилетия

Financial Times включила Роналду в список пятидесяти знаковых фигур десятилетия. Считается, что фигура футболиста определила облик истории периода. Что же, с этим сложно поспорить.

9. Роналду идет на 800-й гол

Форвард итальянского Ювентуса забил 700-й гол в своей карьере. Этот рекорд он установил в отборочной игре на Евро-2020 с Украиной. А после того, как Португалия обыграла команду Люксембурга и вышла на Евро-2020, он заявил, что установит мировой рекорд по количеству забитых голов за сборную своей страны весной во время товарищеских встреч или летом, во время Евро-2020.

10. Планы на будущее

Роналду планирует сыграть в составе сборной Португалии в Чемпионате мира-2022, который состоится в Катаре. К этому времени ему исполнится 37 лет. В одном из интервью он признался, что пережил много незабываемых моментов вместе со сборной Португалии и самое большое удовольствие от игры испытывал в течение последних 5 лет.

"Не спрашивайте меня почему, но я действительно обожаю защищать честь сборной", - признался Роналду.

Все фото: cristiano/Instagram