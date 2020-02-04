Денис Шмыгаль назначен Верховной Радой вице-премьером и министром развития общин и территорий. Кандидатуру Шмыгаля поддержали 278 депутатов, против проголосовали 2, воздержались - 92.

За данное решение народные депутаты проголосовали во вторник, 4 февраля.

Денис Шмыгаль родился в 1975 году. Нынешний глава Ивано-Франсковской ОГА. Ранее возглавил Бурштынскую ТЭС (входит в холдинг ДТЭК Рината Ахметова). До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что известно о губернаторе Ивано-Франковской области Денисе Шмыгале, который может стать вице-премьером.

Напомним, сегодня, 4 февраля, Верховная Рада уволила с поста министра развития громад и территорий Украины Алену Бабак. "За" отдали свои голоса 266 народных депутатов.

Таким образом подтвердилась информация "Страны" о грядущих перестановках в правительстве.