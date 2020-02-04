Во Франции в конце января убили блогера из Чечни, который в YouTube и Facebook активно критиковал режим Рамзана Кадырова, объявившего в середине января о своей "временной нетрудоспособности".

44-летнего мужчину зарезали в отеле города Лилль. Об этом сообщает Le Point.

Чеченский блогер Имран Алиев вел свои аккаунты в соцсетях под псевдонимом Мансур Старый. Он находился в Бельгии, а во французский Лилль приехал в ночь со среды на четверг, 30 января. В четверг полицейские нашли его тело в номере отеля. У него были множественные ножевые раны груди, на месте нашли и оружие, которым воспользовался преступник.

Отмечается, что летом в одном из своих видео блогер утверждал, что уже подвергался покушению. А по данным источника издания в полиции, убийство "имеет все характеристики политического мотива", но официально ход расследования не комментируется.

Напомним, в конце января в Киеве убили мужчину на улице, ему нанесли больше 10 ударов ножом.