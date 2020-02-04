В аэропорту "Борисполь" вместе с Горским сельским советом создадут инспекцию по парковке. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта во вторник, 4 февраля.

"Аэропорт - это место, где всегда людно, спешат абсолютно все. Нет разницы ты бежишь на свой рейс или направляешься домой. Чтобы выиграть хотя бы минуту, некоторые автомобилисты паркуются в запрещенных местах и нарушают правила дорожного движения, создавая опасность для пассажиров и других водителей. В условиях плотного трафика блокирование проезда может привести к серьезным проблемам. Сегодня можем поделиться приятной новостью - нашла воплощение совместная инициатива аэропорта "Борисполь" и Горского сельского совета о создании в аэропорту инспекции по парковке", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщается, инспекторы, как и сотрудники Нацполиции, будут фиксировать нарушения правил остановки, стоянки и парковки на территории аэропорта. К их функциям и полномочиям также входит вынесение постановления о наложении административного взыскания за правонарушения. Отмечается, что инспекторы уже хорошо зарекомендовали себя наведением порядка на дорогах Киева, Львова и Днепра.

По данным аэропорта, официальная часть инициативы уже была решена, остается уладить технические вопросы, и инспекторы смогут работать.

"Не нарушать - легко, всегда можно воспользоваться многоуровневым паркингом - первые 15 минут на нем бесплатные. Или можно остановиться у терминалов в зоне "Kiss&Fly" - там остановка не более 3 минут", - говорится в сообщении.

Скриншот: Facebook/Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Ранее сообщалось, что Верховный суд признал обоснованным штраф за парковку авто на тротуаре.

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