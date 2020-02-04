Сегодня, 4 февраля, Верховная Рада уволила с поста министра развития громад и территорий Украины Алену Бабак. "За" отдали свои голоса 266 народных депутатов. Таким образом подтвердилась информация "Страны" о грядущих перестановках в правительстве.

По официальной версии Алена Бабак сама выразила желание уйти в отставку. Отметим, что парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал отставку с поста Алены Бабак.

В своей речи перед голосованием нардепов Бабак заявила, что ее увольнению обрадуется "строительная мафия", а на ее подчиненных осуществлялось давление, и проверкой этой информации уже занимаются правоохранительные органы

Ранее "Страна" сообщала, что Главу комитета Рады по вопросам науки Бабака назвали плагиатором года.