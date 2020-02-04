В здании Верховной Рады снова заработал фуд-корт, где можно отведать кофе и различные десерты. Посетителей уже ждет обновленное меню с 16-ю вариантами кофе и пятью видами десертов.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Самый дешевый кофе в Раде обойдется в 21 гривну. А за самый дорогой, который сварят на кокосовом, миндальном или соевом молоке, придется выложить 75 гривен.

Как рассказал нам бариста, большим спросом пользуется кофе на безлактозном молоке (65 грн).

Новое меню фуд-корта в Верховной Раде. Фото: Страна

Напомним, кофейня в Верховной Раде появилась еще в сентябре 2019 года. Тогда посетителям предлогали более скромный выбор кофе (без альтернативного молока), но зато более широкий выбор печенья, пирогов и пирожных.

В сравнении с прошлым меню цены на кофе выросли. На некоторые позиции на 1-2 гривны, а а на некоторые - и на 5-7 гривен.

Старое меню кофейни в Верховной Раде. Фото: Страна

Ранее "Страна" писала о том, что спикер парламента попросил депутатов не есть, не курить и не удовлетворять физиологические потребности в сессионном зале.

Также мы сообщали, что в день первого заседания Верховной Рады 9 созыва в здании парламента открылась столовая, ассортимент в ней не поменялся, но блюда подорожали.