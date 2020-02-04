В 2019 году министр внутренних дел Арсен Аваков наградил оружием 438 человек. Так, МВД выдало на 150 "стволов" меньше, чем в 2018 году.

Об этом со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел пишет "Украинская правда".

В ведомстве не сообщили, какие категории граждан получили в прошлом году наградное оружие министерства. Также в МВД не стали уточнять, какой именно вид оружия выдавали в качестве награды.

В Министерстве внутренних дел сообщили только, что на каждого владельца оружия (в том числе и на лиц, награжденных оружием) заводится личное дело. Эти личные дела ведутся в уполномоченных подразделениях по контролю за оборотом оружия и разрешительной системы главных управлений Нацполиции.

Другую информацию в МВД сообщать не стали под предлогом невозможности разглашать персональные данные без согласия лиц, о которых идет речь.

Напомним, в октябре 2018 года у Авакова засекретили списки получивших наградное оружие.

А в 2019 году Верховный суд разрешил Минобороны засекретить получателей наградного оружия.