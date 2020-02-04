Водители троллейбусов в Одессе устроили драку на глазах у пассажиров. Поединок начался еще в салоне общественного транспорта и продолжился уже на улице.

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 18+", опубликовав видео инцидента.

Как сообщается, драка возникла из-за того, что один водитель остановился вплотную к машине другого, последнему это сильно не понравилось. Судя по опубликованному видео, драка началась в салоне троллейбуса, а потом водители продолжили свои разборки на улице.

В результате инцидента оба водителя были временно отстранены от работы с применением к ним мер дисциплинарного наказания.

Видео: YouTube/Новости Украина. Мир

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла драка из-за припаркованного авто, которое не давало проехать "скорой".

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